هدف مذاکرات با اسرائیل توقف خصومت‌ها، پایان دادن به اشغال مناطق جنوبی است

رئیس جمهور لبنان گفت که هدف این کشور از مذاکرات با رژیم صهیونیستی توقف خصومت‌ها و پایان دادن به اشغال مناطق جنوبی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان گفت که مذاکرات با رژیم صهیونیستی  توسط هیئتی به ریاست «سیمون کرم» انجام خواهد شد و هیچ کس دیگری در این ماموریت شرکت نخواهد کرد.

وی اظهار داشت: «هدف مذاکرات توقف خصومت‌ها، پایان دادن به اشغال و استقرار ارتش در مرزهای شناخته شده بین‌المللی است».

رئیس جمهور لبنان افزود: «این مذاکرات جدا از هرگونه مذاکره دیگری است و ما دو گزینه داریم، ادامه جنگ یا مذاکره برای دستیابی به ثبات».

