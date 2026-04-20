به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان گفت که مذاکرات با رژیم صهیونیستی توسط هیئتی به ریاست «سیمون کرم» انجام خواهد شد و هیچ کس دیگری در این ماموریت شرکت نخواهد کرد.

وی اظهار داشت: «هدف مذاکرات توقف خصومت‌ها، پایان دادن به اشغال و استقرار ارتش در مرزهای شناخته شده بین‌المللی است».

رئیس جمهور لبنان افزود: «این مذاکرات جدا از هرگونه مذاکره دیگری است و ما دو گزینه داریم، ادامه جنگ یا مذاکره برای دستیابی به ثبات».

انتهای پیام/