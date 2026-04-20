جوزف عون:
هدف مذاکرات با اسرائیل توقف خصومتها، پایان دادن به اشغال مناطق جنوبی است
کد خبر : 1775769
رئیس جمهور لبنان گفت که هدف این کشور از مذاکرات با رژیم صهیونیستی توقف خصومتها و پایان دادن به اشغال مناطق جنوبی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان گفت که مذاکرات با رژیم صهیونیستی توسط هیئتی به ریاست «سیمون کرم» انجام خواهد شد و هیچ کس دیگری در این ماموریت شرکت نخواهد کرد.
وی اظهار داشت: «هدف مذاکرات توقف خصومتها، پایان دادن به اشغال و استقرار ارتش در مرزهای شناخته شده بینالمللی است».
رئیس جمهور لبنان افزود: «این مذاکرات جدا از هرگونه مذاکره دیگری است و ما دو گزینه داریم، ادامه جنگ یا مذاکره برای دستیابی به ثبات».