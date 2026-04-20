به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت که شکی نیست کسانی که از هرج و مرج در خاورمیانه حمایت می‌کنند، قصد ایجاد تفرقه در جهان اسلام را دارند.

لاوروف معتقد است که شانس تأسیس یک کشور فلسطینی رو به کاهش است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که ارتش‌های اروپایی بار دیگر به دنبال اتحاد زیر پرچم نازی‌ها هستند.

