خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویترز گزارش داد:

فرمانده ارتش پاکستان خطاب به ترامپ: انسداد تنگه هرمز مانعی برای مذاکرات است

کد خبر : 1775703
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از گفت‌وگوی فرمانده ارتش پاکستان با رئیس جمهور آمریکا خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی پاکستانی گزارش داد که فرمانده ارتش این کشور با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا گفت‌وگو کرده  است.

به گزارش رویترز فرمانده ارتش در این تماس اظهار داشت که انسداد تنگه هرمز  مانعی برای مذاکرات است و رئیس جمهور آمریکا نیز در این تماس گفت که توصیه وی را در نظر خواهد گرفت و آن را بررسی می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید