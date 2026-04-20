فرمانده ارتش پاکستان خطاب به ترامپ: انسداد تنگه هرمز مانعی برای مذاکرات است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی پاکستانی گزارش داد که فرمانده ارتش این کشور با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا گفت‌وگو کرده است.

به گزارش رویترز فرمانده ارتش در این تماس اظهار داشت که انسداد تنگه هرمز مانعی برای مذاکرات است و رئیس جمهور آمریکا نیز در این تماس گفت که توصیه وی را در نظر خواهد گرفت و آن را بررسی می‌کند.

