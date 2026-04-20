همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با ادامه تنش در خاورمیانه؛‌

قیمت گاز در اروپا بار دیگر افزایش یافت

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،‌ طبق داده‌های بورس لندن، قیمت گاز در اروپا در اوایل امروز -دوشنبه- با افزایش ۹.۶ درصدی به ۵۱۵ دلار در هر هزار متر مکعب رسید‌.

قراردادهای آتی برای ماه مه، برای شاخص TTF (بزرگ‌ترین مرکز تجاری اروپا، مستقر در هلند)، تا ساعت ۱۲:۵۹ بامداد با ۹.۶ درصد افزایش به ۵۱۸ دلار رسید.

این افزایش قیمت بر اساس قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است که ۴۷۲.۷ دلار آمریکا در هر هزار متر مکعب بود.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

