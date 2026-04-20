قیمت گاز در اروپا بار دیگر افزایش یافت

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک،‌ طبق داده‌های بورس لندن، قیمت گاز در اروپا در اوایل امروز -دوشنبه- با افزایش ۹.۶ درصدی به ۵۱۵ دلار در هر هزار متر مکعب رسید‌.

قراردادهای آتی برای ماه مه، برای شاخص TTF (بزرگ‌ترین مرکز تجاری اروپا، مستقر در هلند)، تا ساعت ۱۲:۵۹ بامداد با ۹.۶ درصد افزایش به ۵۱۸ دلار رسید.

این افزایش قیمت بر اساس قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است که ۴۷۲.۷ دلار آمریکا در هر هزار متر مکعب بود.

