با ادامه تنش در خاورمیانه؛
قیمت گاز در اروپا بار دیگر افزایش یافت
کد خبر : 1775582
طبق دادههای بورس لندن، قیمت گاز در اروپا در اوایل امروز -دوشنبه- با افزایش ۹.۶ درصدی به ۵۱۵ دلار در هر هزار متر مکعب رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، طبق دادههای بورس لندن، قیمت گاز در اروپا در اوایل امروز -دوشنبه- با افزایش ۹.۶ درصدی به ۵۱۵ دلار در هر هزار متر مکعب رسید.
قراردادهای آتی برای ماه مه، برای شاخص TTF (بزرگترین مرکز تجاری اروپا، مستقر در هلند)، تا ساعت ۱۲:۵۹ بامداد با ۹.۶ درصد افزایش به ۵۱۸ دلار رسید.
این افزایش قیمت بر اساس قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است که ۴۷۲.۷ دلار آمریکا در هر هزار متر مکعب بود.