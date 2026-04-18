احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات تهران-واشنگتن در روز دوشنبه

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، منابع دولتی پاکستان امروز -شنبه- اعلام کردند که تیم‌های ایرانی و آمریکایی احتمالا دور دوم مذاکرات را با حضور تیم‌های فنی خود، روز دوشنبه در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان برگزار خواهند کرد.

منابع اعلام کردند که انتظار می‌رود تیم‌های فنی هر دو طرف برای دور بعدی مذاکرات، به احتمال زیاد روز دوشنبه، در اسلام‌آباد دیدار کنند تا به توافقی از طریق مذاکره برای جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران که تامین انرژی جهانی و زندگی روزمره در خاورمیانه را فلج کرده است، دست‌یابند.

منبع دیگری با اشاره به گزارش‌های متعدد گفت: «به محض رسیدن به پیش‌نویس، رئیس جمهور دونالد ترامپ، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، و برخی دیگر از سران مهم کشورها برای امضای توافق به اسلام‌آباد سفر خواهند کرد».

