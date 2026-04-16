واشنگتن از عملیات خود علیه ایران سودی نبرده است

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «هه ویون»، مدیر اجرایی انجمن تجارت بین‌المللی چین، گفت که افزایش قیمت نفت آسیب قابل توجهی به اقتصاد ایالات متحده وارد کرده است.

وی تأکید کرد که واشنگتن از عملیات خود علیه ایران سود کمی برده است.

وی گفت که ایالات متحده به اهداف خود نرسیده و در عوض قوانین بین‌المللی را بدون هیچ فایده‌ای نقض کرده است. وی افزود که تلاش‌های آمریکا برای تغییر نظام در تهران شکست خورده است، در حالی که هزینه‌ها بسیار بالا بوده است، چه از نظر هزینه‌های نظامی هنگفت و چه از نظر تلفات تجهیزات و سلاح‌ها.

وی خاطرنشان کرد که مهمترین تأثیر، افزایش قیمت نفت است که بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر منفی گذاشته است.

