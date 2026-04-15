به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن پست، مقامات آمریکایی از اعزام هزاران نیروی اضافی به خاورمیانه خبر دادند.

مقامات فعلی و سابق آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد تحرکات نظامی صحبت کردند، گفتند نیروهایی که به منطقه اعزام می‌شوند شامل حدود ۶۰۰۰ سرباز در ناو هواپیمابر جرج بوش و چندین کشتی جنگی هستند که آن را اسکورت می‌کنند.

همچنین، انتظار می‌رود حدود ۴۲۰۰ نفر دیگر و گروه ویژه تفنگداران دریایی آن، یازدهمین واحد اعزامی تفنگداران دریایی، نزدیک به پایان ماه جاری میلادی به خاورمیانه برسند.

