گفتوگوی وزیرخارجه قطر با همتایان سعودی و اردنی
وزیر خارجه قطر با همتایان سعودی و اردنی خود درباره ضرورت تثبیت آتشبس در منطقه و دستیابی به صلح دائمی گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخستوزیر و وزیر خارجه قطر امروز -سه شنبه- با «فیصل بن فرحان»، همتای سعودی خود درباره تحولات منطقه گفتوگو کرد.
دو طرف در این تماس تلفنی، آخرین تحولات منطقه به ویژه آتشبس بین آمریکا و ایران و ضرورت تثبیت آن به منظور کمک به تقویت امنیت و ثبات در منطقه را بررسی کردند.
وزرای خارجه قطر و عربستان همچنین بر ضرورت تقویت هماهنگی و تشدید تلاشهای مشترک برای توقف تنشها با هدف فراهم کردن زمینه حلوفصل ریشهای بحران از طریق روشهای مسالمتآمیز و گفتوگو و دستیابی به توافق نهایی و تحقق صلح دائمی تاکید کردند.
مقام قطری در تماسی دیگر نیز با «أیمن الصفدی»ُ معاون نخستوزیر و وزیر خارجه اردن نیز به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
طرفین در جریان این تماس آخرین تحولات منطقه به ویژه آتشبس بین آمریکا و ایران و ضرورت تثبیت آتشبس را مورد بررسی قرار دادند.
وزیرخارجه قطر در این گفتوگوی تلفنی نیز بر ضرورت همگرایی همه طرفها با تلاشهای میانجیگرانه کنونی به منظور فراهم کردن زمینه حل ریشهای بحران به روشهای مسالمتآمیز و گفتوگو با هدف دستیابی به توافق پایدار و جلوگیری از آغاز مجدد تنشها، تاکید کرد.