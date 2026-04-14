رسانه عبری فاش کرد:
جزئیات طرح «غافلگیرکننده» اسرائیل درباره حضور نظامی در لبنان
منابع رسانهای عبری از طرحی جدید پرده برداشتهاند که بر اساس آن، رژیم صهیونیستی قصد دارد در چارچوب یک توافق احتمالی، حضور نظامی خود را در خاک لبنان حفظ کند؛ موضوعی که با واکنشها و ابهامات گستردهای همراه شده است.
به گزارش ایلنا، کانال 14 تلویزیون عبری با اعلام این خبر تصریح کرد: پیشنویس این طرح قرار است روز سهشنبه در جریان مذاکراتی که در واشنگتن میان نمایندگان لبنان و اسرائیل برگزار میشود، مورد بررسی قرار گیرد. در این طرح، برای نخستینبار بهطور رسمی از «حضور نظامی اسرائیل در داخل خاک لبنان با موافقت دولت بیروت» سخن گفته شده است.
بر اساس این گزارش، این طرح توسط ران درمر، وزیر پیشین امور راهبردی رژیم صهیونیستی و از نزدیکان بنیامین نتانیاهو، تدوین شده است. درمر پیشتر نیز در سالهای گذشته بهعنوان سفیر این رژیم در واشنگتن فعالیت داشته است.
در بخش دیگری از این طرح ادعا شده است که اراضی جنوب لبنان به سه منطقه تقسیم خواهد شد. منطقه نخست شامل نوار مرزی تا عمق حدود هفت تا هشت کیلومتری داخل خاک لبنان است که در آن، حضور نظامی سنگین و طولانیمدت اسرائیل پیشبینی شده است. هدف اعلامشده از این حضور، آنگونه که در گزارش آمده، تکمیل روند خلع سلاح حزبالله عنوان شده است.
در منطقه دوم که تا رودخانه لیتانی در جنوب لبنان امتداد دارد، ادامه عملیات نظامی برای پاکسازی زیرساختها و نیروهای حزبالله پیشبینی شده و پس از تکمیل این روند، مسئولیت امنیتی به ارتش لبنان واگذار خواهد شد.
منطقه سوم نیز شمال رودخانه لیتانی را شامل میشود که در آن، مسئولیت خلع سلاح حزبالله بهطور کامل بر عهده ارتش لبنان گذاشته شده است. با این حال، خود منابع عبری اذعان کردهاند که تحقق کامل این هدف در آینده نزدیک بعید به نظر میرسد.
در ادامه این گزارش آمده است که در برابر پذیرش این ساختار مرحلهای، لبنان ممکن است با تداوم حضور نظامی اسرائیل در جنوب این کشور موافقت کند؛ موضوعی که از سوی برخی تحلیلگران، بهعنوان تلاش برای تحمیل یک واقعیت میدانی جدید ارزیابی میشود.
همچنین این طرح شامل چشماندازی بلندمدت برای دستیابی به توافق جامع صلح میان لبنان و اسرائیل نیز عنوان شده است، هرچند اجرای آن مشروط به خلع سلاح کامل حزبالله دانسته شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، قرار است این مذاکرات با میانجیگری آمریکا در واشنگتن برگزار شود و طرف اسرائیلی نیز با حضور نمایندگانی از جمله سفیر این رژیم در آمریکا و رون دِرمر در آن شرکت خواهد کرد.
این تحولات در حالی مطرح میشود که مقامات رژیم صهیونیستی پیشتر از آغاز مذاکرات با لبنان درباره موضوع خلع سلاح حزبالله و بررسی امکان توافقهای سیاسی سخن گفته بودند؛ موضوعی که با مخالفتها و انتقادهای داخلی در لبنان نیز روبهرو شده است.
در همین حال، گزارشها حاکی است رژیم صهیونیستی در ماههای اخیر حملات خود به جنوب لبنان را تشدید کرده است؛ اقدامی که به گفته منابع لبنانی، تلفات و خسارات سنگینی به همراه داشته و همزمان با تلاشهای دیپلماتیک برای آتشبس، ادامه یافته است.
از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی همچنان بخشهایی از جنوب لبنان را در اشغال خود دارد؛ مسئلهای که بهعنوان یکی از محورهای اصلی تنش میان دو طرف مطرح است و در کنار اشغالگری در سایر مناطق منطقه، همواره مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفته است.