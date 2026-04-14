رسانههای عبری گزارش دادند:
تلآویو در آمادهباش کامل؛ احتمال ازسرگیری جنگ با ایران
در حالی که تنها چند روز از اعلام آتشبس میان ایران و آمریکا میگذرد، منابع رسانهای اسرائیلی از ارزیابیهای امنیتی جدیدی خبر دادهاند که بر اساس آن، احتمال ازسرگیری درگیری با ایران در آینده نزدیک همچنان بالا ارزیابی میشود.
به گزارش ایلنا، کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد نهادهای امنیتی این رژیم معتقدند که تلآویو در نهایت ناگزیر به درگیری مجدد با ایران خواهد شد؛ حتی با وجود توافق آتشبس اخیر میان واشنگتن و تهران.
در همین راستا، گزارش شده است که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل دستور آمادهباش کامل به نیروهای نظامی صادر کرده و سناریوهای احتمالی از جمله حملات موشکی گسترده یا حمله غافلگیرکننده ایران در دستور بررسی قرار گرفته است.
این منبع تصریح کرد که ارتش این رژیم خود را برای وضعیتهای پرتنش، از جمله احتمال ازسرگیری تبادل حملات، آماده میکند.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، با حمایت از سیاستهای اخیر آمریکا در قبال ایران، از جمله محاصره دریایی، اعلام کرده است که احتمال فروپاشی آتشبس همچنان وجود دارد.
وی در آغاز نشست کابینه گفته است از رویکرد «سختگیرانه» دونالد ترامپ در قبال ایران حمایت میکند و معتقد است این سیاستها میتواند فشار مؤثری بر تهران وارد کند.
همچنین شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از نتانیاهو مدعی شده است که آتشبس میان ایران و آمریکا ممکن است در مدت کوتاهی تغییر کند؛ موضوعی که پس از شکست مذاکرات اسلامآباد مطرح شده است.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» نیز گزارش داده است که اسرائیل خود را برای سناریوی تشدید درگیریها همزمان با اجرای محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز آماده کرده و احتمال اقدام غافلگیرکننده از سوی ایران را در نظر دارد.
بر اساس گزارشها، آمریکا و ایران در ۸ آوریل با میانجیگری پاکستان، آتشبسی دو هفتهای را اعلام کرده بودند تا زمینه برای رسیدن به توافق نهایی فراهم شود.