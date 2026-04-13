پاپ لئو وارد الجزایر شد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «پاپ لئو چهاردهم»، رهبر کاتولیک‌های جهان، امروز -دوشنبه- در جریان یک سفر رسمی وارد الجزایر شد.

طبق برنامه رسمی این سفر، «عبدالمجید تبون»، رئیس جمهور الجزایر، بلافاصله پس از ورود پاپ به فرودگاه، در حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت الجزایر، از او استقبال کرد، اقدامی که نشان دهنده اهمیت زیادی است که الجزایر برای این سفر تاریخی که دارای ابعاد عمیق معنوی، دیپلماتیک و بشردوستانه است، قائل است.

این سفر با شعار «صلح با شما باد» برگزار می‌شود و «کاردینال ژان پل وسکو»، اسقف اعظم الجزایر، توضیح داد که اولین سخنان پاپ پس از انتخابش «صلح با همه شما باد» بوده است، که نشان می‌دهد این شعار در این سفر نقش محوری خواهد داشت.

وی افزود: «به طور خلاصه، یک ملت مسلمان از یک برادر مسیحی استقبال می‌کند».

