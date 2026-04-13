خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاپ لئو وارد الجزایر شد

پاپ لئو وارد الجزایر شد
کد خبر : 1772948
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر کاتولیک‌های جهان در جریان یک سفر رسمی وارد الجزایر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «پاپ لئو چهاردهم»، رهبر کاتولیک‌های جهان، امروز -دوشنبه- در جریان یک سفر رسمی وارد الجزایر شد.

طبق برنامه رسمی این سفر، «عبدالمجید تبون»، رئیس جمهور الجزایر، بلافاصله پس از ورود پاپ به فرودگاه، در حدود ساعت ۱۰ صبح به وقت الجزایر، از او استقبال کرد، اقدامی که نشان دهنده اهمیت زیادی است که الجزایر برای این سفر تاریخی که دارای ابعاد عمیق معنوی، دیپلماتیک و بشردوستانه است، قائل است.

این سفر با شعار «صلح با شما باد» برگزار می‌شود و «کاردینال ژان پل وسکو»، اسقف اعظم الجزایر، توضیح داد که اولین سخنان پاپ پس از انتخابش «صلح با همه شما باد» بوده است، که نشان می‌دهد این شعار در این سفر نقش محوری خواهد داشت.

وی افزود: «به طور خلاصه، یک ملت مسلمان از یک برادر مسیحی استقبال می‌کند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار