به گزارش ایلنا، نهادهای اطلاعاتی آمریکا مدعی شده‌اند که چین نقش فعال‌تری در تحولات اخیر ایفا کرده و حتی احتمالا اقدام به ارسال مهمات برای ایران کرده است؛ ادعایی که در بحبوحه جنگ ناشی از تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مطرح می‌شود.

نیویورک‌تایمز در این گزارش ادعایی نوشت، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در حال بررسی این موضوع هستند که آیا چین دامنه حمایت‌های خود را در این جنگ افزایش داده است یا خیر. برخی مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده، مدعی شده‌اند پکن به‌صورت غیرمستقیم و از طریق چشم‌پوشی بر فعالیت برخی شرکت‌ها، زمینه انتقال مواد شیمیایی، سوخت و قطعات قابل استفاده در صنایع نظامی به ایران را فراهم کرده است.

این در حالی است که به اذعان همین منابع، چین همواره در ارسال مستقیم تجهیزات نظامی به ایران با احتیاط عمل کرده، هرچند برخی جریان‌ها در ساختار حاکمیتی این کشور خواستار حمایت آشکارتر از تهران هستند.

در بخش دیگری از این گزارش، ادعا شده است که واشنگتن به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد چین ممکن است سامانه‌های موشکی دوش‌پرتاب (MANPADS) در اختیار ایران قرار داده باشد؛ با این حال، مقامات آمریکایی تأکید کرده‌اند که این ادعا هنوز تأیید نشده و هیچ مدرکی از استفاده این سلاح‌ها در میدان نبرد وجود ندارد.

همچنین به ادعای این منابع، روسیه نیز در حال ارائه برخی حمایت‌های اطلاعاتی به ایران است. گفته می‌شود مسکو از طریق تصاویر ماهواره‌ای، اطلاعاتی را در اختیار نیروهای ایرانی قرار می‌دهد که می‌تواند در شناسایی اهداف نظامی و تحرکات آمریکا در منطقه مؤثر باشد.

در عین حال، این گزارش مدعی است که روسیه علاوه بر کمک‌های غیرنظامی مانند تأمین مواد غذایی و تجهیزات غیرتهاجمی، از ارسال مستقیم تسلیحات به ایران خودداری می‌کند تا از تشدید تنش با آمریکا جلوگیری کند.

در واکنش به این ادعاها، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن ضمن رد این گزارش‌ها تأکید کرده است که پکن هیچ‌گونه سلاحی به طرف‌های درگیر ارسال نکرده و این اتهامات را «بی‌اساس» خوانده است. وی همچنین از آمریکا خواسته از فضاسازی رسانه‌ای و طرح ادعاهای بدون سند خودداری کند.

با این حال، به نوشته این روزنامه، برخی کارشناسان معتقدند که موضع‌گیری رسمی چین در قبال این جنگ، بیشتر جنبه «بی‌طرفی ظاهری» دارد؛ چرا که پکن نگران تأثیر منفی این تحولات بر روابط اقتصادی خود با کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس است- کشورهایی که به‌مراتب شرکای مهم‌تری برای چین نسبت به ایران محسوب می‌شوند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که تلاش‌های رسانه‌ای غرب برای القای نقش‌آفرینی بازیگران دیگر در جنگ علیه ایران، همزمان با ناکامی در تحقق اهداف میدانی، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.

