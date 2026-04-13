اظهارات غافلگیرکننده ملانیا ترامپ، پرونده اپستین را دوباره داغ کرد.. چرا حالا؟!
بانوی اول کاخ سفید با رد هرگونه ارتباط با جفری اپستین و درخواست برای برگزاری جلسات علنی در کنگره، بار دیگر این پرونده جنجالی را به کانون توجه رسانهها و سیاست آمریکا بازگرداند.
به گزارش ایلنا به نقل از بیبیسی عربی، در حالی که ملانیا ترامپ روز پنجشنبه به سمت تریبون کاخ سفید میرفت- در همان محلی که دونالد ترامپ کمی بیش از یک هفته پیش درباره ایران سخنرانی کرده بود- iیچ نشانهای وجود نداشت که این حضور قرار است غافلگیرکننده باشد.
البته کنجکاویهایی وجود داشت، اما هیچکس انتظار نداشت این رویداد به کانون توجه تبدیل شود. به گفته برخی مقامها، حتی افراد نزدیک به دولت نیز از پیش در جریان موضوع نبودند.
در میان پرچمهای آمریکا، نخستین جمله او حاضران را غافلگیر کرد: «باید همین امروز به دروغهایی که مرا به جفری اپستین بدنام نسبت میدهند پایان داده شود.» با این سخنان، پرونده اپستین- که پیشتر نیز سایهای بر دونالد ترامپ انداخته بود- بار دیگر، این بار بهواسطه همسرش، به صدر اخبار بازگشت.
در پی این اظهارات، شبکههای تلویزیونی آمریکا بهسرعت پوشش رویدادهای مرتبط با ایران را قطع کردند و به این موضوع پرداختند.
ملانیا ترامپ که همواره حضوری محدود و حسابشده در رسانهها داشته، معمولا از جنجالآفرینی و جلب توجه پرهیز میکند و در این زمینه با همسرش تفاوت دارد.
او این سخنرانی را از روی بیانیهای از پیش آمادهشده ایراد کرد و تأکید کرد که هیچ ارتباطی با اپستین یا گیسلین مکسول نداشته، اپستین او را به همسرش معرفی نکرده و از جرایم او بیاطلاع بوده است. او در پایان خواستار برگزاری جلسات علنی در کنگره شد تا قربانیان بتوانند شهادت دهند و حقیقت روشن شود.
اگر ملانیا ترامپ به پرسشها پاسخ میداد، احتمالا اولین سؤال این بود که چرا درست در این مقطع زمانی تصمیم گرفته چنین موضعی را بهصورت علنی مطرح کند.
در همین حال، گمانهزنیهایی مطرح شده که او شاید در تلاش بوده پیش از افشاگریهای احتمالی آینده، موضع خود را روشن کند؛ بهویژه آنکه شایعاتی در سالهای گذشته مطرح بوده که معمولا از سوی وکلایش پاسخ داده میشد.
ویکی وارد، روزنامهنگار تحقیقی که سالها این پرونده را دنبال کرده، زمانبندی این اقدام را «گیجکننده» توصیف کرده است. او میگوید اگر چنین موضعی در آغاز بحران اپستین اتخاذ میشد، وضعیت امروز میتوانست متفاوت باشد.
به گفته او، اساسا نام ملانیا ترامپ در اسناد اپستین چندان مطرح نبوده، جز یک ایمیل دوستانه به گیسلین مکسول، و به همین دلیل این اقدام برای او قابل درک نیست.
ابهام زمانی بیشتر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد از این سخنرانی از پیش اطلاع نداشته، در حالی که سخنگوی ملانیا پیشتر گفته بود او در جریان قرار داشته است.
در واکنش به این اظهارات، شماری از بازماندگان پرونده اپستین با ابراز شگفتی، بیانیهای مشترک صادر کردند. 13 نفر از آنان، به همراه خانواده ویرجینیا رابرتس جفری، اعلام کردند که درخواست از قربانیان برای ارائه شهادت بیشتر، بهجای تحقق عدالت، نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت است.
در این بیانیه آمده است که نهادهایی مانند وزارت دادگستری، نیروهای اجرای قانون و حتی دولت ترامپ هنوز بهطور کامل به قانون شفافیت در پرونده اپستین عمل نکردهاند.
در همین حال، دموکراتها نیز وزارت دادگستری را متهم کردهاند که بخش قابل توجهی از اسناد را بدون توجیه کافی منتشر نکرده است. از مجموع شش میلیون سند، تنها ۳.۵ میلیون مورد منتشر شده و باقی به دلایل قانونی محرمانه باقی ماندهاند.
مارینا لاسیردا، یکی از قربانیان که در ۱۴ سالگی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود، در ویدئویی جداگانه بهشدت از سخنان ملانیا ترامپ انتقاد کرد و آن را تلاشی برای منحرف کردن توجهها دانست.
او گفت: «به نظر میرسد فقط میخواهید توجهها را از موضوعی به موضوع دیگر منحرف کنید. سؤال من این است که این اقدام چه سودی برای خانواده ترامپ دارد؟»
در همین حال، جیمز کومر، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان، اعلام کرد که این کمیته پس از پایان تحقیقات، قصد دارد جلسات استماع با حضور قربانیان برگزار کند.
باری لوین، نویسنده کتابی درباره اپستین و مکسول، معتقد است اشاره ملانیا ترامپ به قربانیان اهمیت زیادی دارد، چرا که او در این زمینه از موضع همسرش فاصله گرفته است. به گفته او، دونالد ترامپ بارها فرصت حمایت از قربانیان را داشته، اما این پرونده را «ساختگی و سیاسی» خوانده است.
لوین همچنین تأکید کرد که ملانیا ترامپ شخصیتی مستقل و صریح دارد—موضوعی که به گفته او، خود ترامپ نیز پیشتر به آن اذعان کرده است.
در همین راستا، تامی ویگل، نویسنده کتابی درباره بانوان اول آمریکا، اظهار داشت که عدم اشاره ملانیا به همسرش در این سخنرانی، نشاندهنده نوعی شکاف میان آنها و تفاوت در اولویتهایشان است.
او گفت: «به نظر میرسد او در حال پیشبرد دستورکاری است که همسرش تمایلی به حمایت از آن ندارد. این یک موضعگیری کاملاً مستقل است و پیشتر نیز نمونههایی از آن دیده شده است.»
در مقابل، دموکراتها این تحولات را فرصتی سیاسی تلقی کردهاند. آنان از دولت خواستهاند تمامی اسناد باقیمانده را منتشر کند.
رابرت گارسیا، عضو ارشد دموکرات در کمیته نظارت مجلس نمایندگان، گفت اگر ملانیا ترامپ بهدنبال تحقق عدالت است، باید از همسرش بخواهد اسناد باقیمانده را منتشر کند و از پم باندی برای ادای شهادت دعوت شود.
دونالد ترامپ که در دهه ۱۹۹۰ با اپستین ارتباطاتی داشته و نامش در برخی اسناد آمده، همواره هرگونه اطلاع از جرایم او را رد کرده و جنجال پیرامون این پرونده را «سیاسی» دانسته است.
اما این بار، فردی که این پرونده را دوباره به صدر اخبار بازگردانده، نه مخالفان سیاسی، بلکه همسر اوست.
پروندهای که به نظر میرسید دولت آمریکا در تلاش برای عبور از آن است، اکنون بار دیگر جان تازهای گرفته است.