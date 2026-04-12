آغاز مجدد فعالیت در دو سایت انرژی عربستان

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد که پس از حملات به بخش نفت و گاز این کشور، فعالیت در دو سایت انرژی از سر گرفته شده است.

این وزارتخانه در پستی در ایکس اعلام کرد که ظرفیت کامل پمپاژ از طریق خط لوله شرق-غرب، به میزان هفت میلیون بشکه در روز، بازگشته است. م

قامات همچنین تولید حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز را در میدان نفتی منیفه بازیابی کرده‌اند.

این وزارتخانه افزود که کار برای بازیابی کامل فعالیت در سایت خریص ادامه دارد که ۳۰۰ هزار بشکه دیگر در روز به آن اضافه خواهد کرد.

