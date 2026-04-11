به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که به تعویق انداختن راه‌حل مسئله فلسطین، ناگزیر به بازتولید چرخه‌های خشونت و رویارویی منجر می‌شود.

این دیپلمات روس اظهار داشت: «ما متقاعد شده‌ایم که مسئله فلسطین، و همچنین مجموعه وسیع‌تری از مسائل مربوط به حل‌و‌فصل در خاورمیانه، را نمی‌توان بر اساس آنچه باقی مانده است بررسی کرد یا گروگان شرایط نظامی و سیاسی فعلی قرار داد. نادیده گرفتن این وظیفه اساسی و تلاش برای جایگزینی آن با برنامه‌های موقعیتی یا به تعویق انداختن حل‌وفصل آن به طور نامحدود، ناگزیر به بازتولید چرخه‌های خشونت و رویارویی منجر می‌شود».

زاخارووا گفت: «روسیه، با توجه به تحولات پویای اوضاع پیرامون ایران، تشدید مداوم تنش در لبنان و سایر نقاط حساس خاورمیانه، جلوگیری از فرسایش بیشتر علاقه بین‌المللی به وظیفه دستیابی به توافق در خاورمیانه، که مناقشه فلسطین و اسرائیل هسته اصلی آن است، را بسیار مهم می‌داند».

