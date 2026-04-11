زاخارووا:
به تعویق انداختن حلوفصل مسئله فلسطین منجر به خشونت و رویارویی میشود
سخنگوی وزارت خارجه روسیه به اشاره به تحولات وتنشهای خاورمیانه گفت که این کشور باور دراد که حلوفصل مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی بسیار مهم است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت که به تعویق انداختن راهحل مسئله فلسطین، ناگزیر به بازتولید چرخههای خشونت و رویارویی منجر میشود.
این دیپلمات روس اظهار داشت: «ما متقاعد شدهایم که مسئله فلسطین، و همچنین مجموعه وسیعتری از مسائل مربوط به حلوفصل در خاورمیانه، را نمیتوان بر اساس آنچه باقی مانده است بررسی کرد یا گروگان شرایط نظامی و سیاسی فعلی قرار داد. نادیده گرفتن این وظیفه اساسی و تلاش برای جایگزینی آن با برنامههای موقعیتی یا به تعویق انداختن حلوفصل آن به طور نامحدود، ناگزیر به بازتولید چرخههای خشونت و رویارویی منجر میشود».
زاخارووا گفت: «روسیه، با توجه به تحولات پویای اوضاع پیرامون ایران، تشدید مداوم تنش در لبنان و سایر نقاط حساس خاورمیانه، جلوگیری از فرسایش بیشتر علاقه بینالمللی به وظیفه دستیابی به توافق در خاورمیانه، که مناقشه فلسطین و اسرائیل هسته اصلی آن است، را بسیار مهم میداند».