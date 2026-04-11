نیویورک تایمز مدعی شد:
تیم مذاکرهکننده ایرانی اختیارات کامل برای تصمیمگیری را دارد
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی ادعایی به نقل از ۳ مقام ارشد ایرانی آگاه از مذاکرات نوشت: تیم ایرانی «اختیارات کامل برای تصمیمگیری در پاکستان» دارد و نیازی به مشورت با تهران ندارد، چون مذاکرات «حساس و حیاتی» است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد که تیم مذاکره کننده ایرانی در اسلام آباد اختیار کامل برای تصمیم گیری نهایی در مورد هرگونه توافق با واشنگتن بدون بازگشت به تهران برای مشورت را دارد.
بر اساس گزارش، به گفته این منابع، مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به محمد باقر قالیباف، اختیار داده است که این توافق را بپذیرد یا رد کند.
هیئتهای مذاکره کننده ایران و آمریکا هم اکنون در اسلام آباد پایتخت پاکستان حضور دارندو انتظار میرود مذاکرات ساعت ۵ عصر به وقت پاکستان برگزار شود.