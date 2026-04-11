به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد که تیم مذاکره کننده ایرانی در اسلام آباد اختیار کامل برای تصمیم گیری نهایی در مورد هرگونه توافق با واشنگتن بدون بازگشت به تهران برای مشورت را دارد.

نیویورک تایمز به نقل از سه مقام ایرانی مدعی شد: «تیم ایرانی اختیار کامل برای تصمیم گیری در پاکستان را دارد و با توجه به حساسیت مذاکرات، موظف به مشورت با تهران نیست».

بر اساس گزارش، به گفته این منابع، مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به محمد باقر قالیباف، اختیار داده است که این توافق را بپذیرد یا رد کند.

هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا هم اکنون در اسلام آباد پایتخت پاکستان حضور دارندو انتظار می‌رود مذاکرات ساعت ۵ عصر به وقت پاکستان برگزار شود.

انتهای پیام/