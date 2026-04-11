خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیویورک تایمز مدعی شد:

تیم مذاکره‌کننده ایرانی اختیارات کامل برای تصمیم‌گیری را دارد

کد خبر : 1771981
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی ادعایی به نقل از ۳ مقام ارشد ایرانی آگاه از مذاکرات نوشت: تیم ایرانی «اختیارات کامل برای تصمیم‌گیری در پاکستان» دارد و نیازی به مشورت با تهران ندارد، چون مذاکرات «حساس و حیاتی» است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد  که تیم مذاکره کننده ایرانی در اسلام آباد اختیار کامل برای تصمیم گیری نهایی در مورد هرگونه توافق با واشنگتن بدون بازگشت به تهران برای مشورت را دارد.

نیویورک تایمز به نقل از سه مقام ایرانی مدعی شد: «تیم ایرانی اختیار کامل برای تصمیم گیری در پاکستان را دارد و با توجه به حساسیت مذاکرات، موظف به مشورت با تهران نیست».

بر اساس گزارش، به گفته این منابع، مجتبی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به محمد باقر قالیباف، اختیار داده است که این توافق را بپذیرد یا رد کند.

هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا هم اکنون در اسلام آباد پایتخت پاکستان حضور دارندو انتظار می‌رود مذاکرات ساعت ۵ عصر به وقت پاکستان برگزار شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار