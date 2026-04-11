به گزارش ایلنا، النشره به نقل از منابع آگاه افزود: رایزنی‌های آمریکا و اسرائیل، در وهله نخست، منجر به برقراری آتش‌بس در لبنان شده و زمان شروع آن، ساعات اولیه بامداد امروز- شنبه- تعیین شده است.

پیش از این، ایرانی‌ها حضور خود را در نشست پاکستان، منوط به توقف جنگ اسرائیل علیه لبنان کرده بودند.

انتهای پیام/