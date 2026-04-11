پاسخ مثبت آمریکا به پیششرط ایران: آتشبس در لبنان برقرار شد
در حالی که ایران حضور خود در نشست پاکستان را منوط به توقف جنگ در لبنان کرده بود، پایگاه خبری «النشره» گزارش میدهد که رایزنیهای فشرده میان آمریکا و اسرائیل، سرانجام منجر به برقراری آتشبس در لبنان در سحرگاه امروز شده است.
به گزارش ایلنا، النشره به نقل از منابع آگاه افزود: رایزنیهای آمریکا و اسرائیل، در وهله نخست، منجر به برقراری آتشبس در لبنان شده و زمان شروع آن، ساعات اولیه بامداد امروز- شنبه- تعیین شده است.
پیش از این، ایرانیها حضور خود را در نشست پاکستان، منوط به توقف جنگ اسرائیل علیه لبنان کرده بودند.