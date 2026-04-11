معارض سعودی خطاب به بن‌سلمان: ثابت کردید گاو شیردهی بیش نیستید

معارض سعودی خطاب به بن‌سلمان: ثابت کردید گاو شیردهی بیش نیستید
یک معارض سرشناس عربستانی با اشاره به دیدار اخیر وزیر دارایی سعودی با نخست‌وزیر پاکستان نوشت: «لعنت بر شما! واقعاً عربستان از شهباز شریف می‌خواهد چه کار کند؟

به گزارش ایلنا، حمزه حسن، چهره مخالف حکومت سعودی در پستی نوشت: «اینکه از موقعیت خود به عنوان میانجی برای فشار بر مذاکره‌کننده ایرانی استفاده کند و پیام‌هایی را که در خدمت اهداف سعودی است، منتقل کند؟ آیا این همان «حضور سعودی-خلیجی» در مذاکرات (ایران-آمریکا) است؟»

این معارض عربستانی افزود: «مگر ترامپ نماینده شما نیست؟ آیا از او می‌خواهید که سخت‌گیری بیشتری نشان دهد؟ و به منافع شما هم توجه کند، نه فقط منافع اسرائیل؟»

حمزه حسن گفت: «پول‌های شما در جنگ‌ پیروزی نمی‌آفریند؛ چراکه آنچه روی میز مذاکره می‌گذرد، تنها بازتابی از قدرت واقعی در میدان نبرد است!»

او در ادامه خطاب به حکام سعودی گفت: «خداراشکر که ثابت کردید چیزی جز یک «گاو شیرده» نیستید که دنبال یک حامی جدید می‌گردد.»

 

