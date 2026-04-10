تنش در روابط قاهره با ریاض و ابوظبی؛ السیسی چرا متحدان خلیج‌فارس را خشمگین کرد؟

نه به جنگ‌های نیابتی؛ عبدالفتاح السیسی با رد درخواست‌های مکرر ریاض و ابوظبی برای اعزام نیرو، عملاً ترمز تشکیل “ائتلاف عربی ضدایران” را کشید. این امتناعِ صریح، اکنون آتشِ اختلافات پنهان میان مصر و کشورهای حوزه خلیج‌فارس را به رسانه‌ها کشانده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رای‌الیوم، پشت پرده تحولات سیاسی، نشانه‌هایی از یک بحران حاد و اختلافات دیدگاهی گسترده میان امارات متحده عربی، عربستان سعودی و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر به چشم می‌خورد؛ اختلافاتی که دامنه‌اش به فضای مجازی و رسانه‌ها نیز کشیده شده و به حملات متقابل و گلایه‌گذاری‌های علنی بدل گشته است.

به نظر می‌رسد ریشه اصلی این اختلاف، به موضع صریح السیسی در گفت‌وگو با رهبران کشورهای حوزه خلیج‌فارس بازمی‌گردد. رئیس‌جمهور مصر تأکید کرده است که این کشور به‌هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی، آماده اعزام حتی یک سرباز از ارتش مصر به کشورهای دیگر عربی برای اهداف دفاعی نیست.

السیسی در تبیین دیدگاه خود اشاره کرده است که فعال‌سازی «توافق‌نامه‌های دفاعی مشترک عربی»، نیازمند یک مرحله زیرساختی و تأسیسی است؛ موضوعی که وزیر خارجه مصر نیز بارها به نمایندگی از نهادهای حاکمیتی این کشور، به‌صورت علنی بر آن تأکید کرده است.

آنچه خشم به‌ویژه ریاض و ابوظبی را برانگیخت، تأکید السیسی بر این نکته بود که وظیفه ارتش مصر، تنها «حراست و حفاظت از خاک مصر» است. وی تصریح کرده که با وجود تمامی وعده‌ها و مشوقات اقتصادی، با ایده اعزام شتاب‌زده و هیجانیِ نیروهای نظامی مخالف است؛ چرا که قاهره این اقدام را به‌مثابه مشارکت در تشکیل یک «ائتلاف عربی ضدایران» می‌داند.

 

