کاخ سفید:
ترامپ در پی توافقی است که منافع آمریکا را در اولویت قرار دهد
کاخ سفید اعلام کرد که مقامات شورای امنیت ملی و وزارتخانههای امور خارجه و دفاع این کشور بخشی از هیئتی هستند که از مذاکرات حمایت میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کاخ سفید اعلام کرد که مقامات شورای امنیت ملی و وزارتخانههای امور خارجه و دفاع این کشور بخشی از هیئتی هستند که از مذاکرات حمایت میکنند.
کاخ سفید اعلام کرد: «توافقی که رئیسجمهور ترامپ خواهد پذیرفت، توافقی است که منافع آمریکا را در اولویت قرار دهد.»
کاخ سفید افزود: «رئیسجمهور ترامپ سابقه اثبات شدهای در تضمین معاملات خوب برای ایالات متحده و مردم آمریکا دارد.»