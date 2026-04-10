ترامپ در پی توافقی است که منافع آمریکا را در اولویت قرار دهد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کاخ سفید اعلام کرد که مقامات شورای امنیت ملی و وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع این کشور بخشی از هیئتی هستند که از مذاکرات حمایت می‌کنند.

کاخ سفید اعلام کرد: «توافقی که رئیس‌جمهور ترامپ خواهد پذیرفت، توافقی است که منافع آمریکا را در اولویت قرار دهد.»

کاخ سفید افزود: «رئیس‌جمهور ترامپ سابقه اثبات شده‌ای در تضمین معاملات خوب برای ایالات متحده و مردم آمریکا دارد.»

