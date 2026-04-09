ترامپ در رویای “پروژه مشترک” با ایران در تنگه هرمز است
خبرنگار “ایبیسی نیوز” گزارش داد که رئیسجمهور آمریکا، در حال بررسی امکان همکاری با ایران برای مدیریت تنگه هرمز و اخذ عوارض از نفتکشهای عبوری از این آبراه حیاتی است.
به گزارش ایلنا، جاناتان کارل، خبرنگار “ایبیسی نیوز” ، روز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی “ایکس” نوشت: “امروز صبح از رئیسجمهور ترامپ پرسیدم که آیا با اخذ عوارض از سوی ایران برای تمام کشتیهای عبوری از تنگه هرمز موافق است یا خیر، او به من گفت که ممکن است یک پروژه مشترک بین ایالات متحده و ایران برای اخذ این عوارض وجود داشته باشد.”
کارل به نقل از ترامپ افزود: “ما در حال بررسی انجام این کار به صورت یک پروژه مشترک هستیم. این راهی برای ایمنسازی تنگه و همچنین ایمنسازی آن در برابر بسیاری از طرفهای دیگر است.” او همچنین گفت: “این ایده خوبی است.”
پیش از این، ترامپ مدعی شده بود که ایالات متحده به جای اجازه دادن به ایران برای دریافت عوارض، احتمالا خود اقدام به اخذ عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز خواهد کرد.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی ایران پیشنویس طرح اولیهای را در خصوص تنگه هرمز تصویب کرده است که علاوه بر اخذ عوارض عبور و ممنوعیت ورود کشتیهای اسرائیلی، آمریکایی و برخی کشورهای غربی دیگر، شامل بندهای مهمی در مورد همکاری با عمان در مدیریت ترافیک دریایی در تنگه هرمز نیز میشود.