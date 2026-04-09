ترامپ پس از دیدار با روته: ناتو زمانی که به آن نیاز داشتیم کنار ما نبود
رئیسجمهور آمریکا پس از دیدار با دبیرکل ناتو در پیامی نوشت که به قابل اتکا بودن این ائتلاف تردید دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا پس از دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو در کاخ سفید، بامداد پنجشنبه در شبکه اجتماعی خودش «تروث سوشال» نوشت: وقتی به ناتو نیاز داشتیم آنجا نبود و اگر دوباره به آنها نیاز داشته باشیم آنجا نخواهند بود. گرینلند را به یاد بیاورید، آن تکه یخ بزرگ که بد اداره میشود.
ترامپ پیشتر گفته بود، از اینکه بسیاری از اعضای ناتو آنگونه که وی میخواست از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران حمایت نکردند «مایوس» شده بود.
ترامپ در بیانیهای که توسط کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید منتشر شد، گفت که در این جنگ اعضای ناتو «آزموده شده و شکست خوردند.»
لویت در پاسخ به این پرسش که آیا ترامپ همچنان خروج از ناتو را مد نظر دارد یا خیر، گفت که رئیس جمهور آمریکا ممکن است که در این باره با روته گفتوگو کند.
روته ملاقات خود با ترامپ را دیداری صریح و رک میان «۲ دوست خوب» توصیف کرد و افزود که ناامیدی رئیس جمهور آمریکا از ناتو را درک میکند.
وی در مصاحبه با سیانان اظهار کرد: میدانم که ناامیدی وجود دارد اما او (ترامپ) به استدلالهای من گوش داد.