درخواست فوری نخستوزیر پاکستان برای خویشتنداری طرفین
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «شهباز شریف»، نخستوزیر پاکستان، با ابراز نگرانی از گزارشهای دریافتی مبنی بر نقض آتشبس در برخی نقاط منطقه نبرد، از تمامی طرفهای درگیر خواست تا با پایبندی به توافقات، اجازه دهند فرآیند دیپلماتیک مسیر خود را طی کند.
نخستوزیر پاکستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که تداوم این درگیریهای پراکنده، «روح فرآیند صلح» را تضعیف میکند.
وی در ادامه افزود: «من صمیمانه و مجدانه از همه طرفها میخواهم که خویشتنداری پیشه کرده و به آتشبس دو هفتهای، همانطور که بر سر آن توافق شده است، احترام بگذارند.»
شهباز شریف هدف از این پافشاری بر توقف درگیریها را فراهم کردن فضا برای نقشآفرینی دیپلماسی دانست و خاطرنشان کرد که تنها از این طریق میتوان به سمت یک «حلوفصل مسالمتآمیز» برای پایان دادن به این بحران حرکت کرد.