به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، امروز -چهارشنبه- در حالی از «مارک روته»، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید استقبال می‌کند که جنگ با ایران، روابط ایالات متحده با سایر اعضای این ائتلاف را به نقطه بحرانی رسانده است.

اختلاف نظر میان آمریکا و ناتو بر سر جنگ علیه ایران، نگرانی‌های فراآتلانتیکی در مورد اوکراین، گرینلند و هزینه‌های نظامی را تشدید کرده است. با وجود این به گفته یکی از مقام‌های اروپایی که در گفت‌وگوهایی در این باره شرکت داشته، مقامات ارشد آمریکایی به طور خصوصی به دولت‌های اروپایی اطمینان داده‌اند که دولت همچنان به ناتو متعهد است.

«اوآنا لونگسکو»، سخنگوی سابق ناتو که اکنون در یک اندیشکده مستقر در لندن، فعالیت می‌کند، گفت: «این یک نقطه خطرناک برای اتحاد فراآتلانتیکی است».

