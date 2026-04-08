ترامپ:
تعرفهها و تحریمها علیه ایران کاهش خواهد یافت
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور آمریکا گفت که تحریمها و تعرفههای ایران را کاهش خواهد داد.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا طی پیامی در پلتفرم تروث سوشیال گفت که «کاهش تعرفهها و تحریمها» به ایران داده خواهد شد.
وی افزود که «بسیاری از ۱۵ نکته [که ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ پیشنهاد داده بود] قبلاً مورد توافق قرار گرفته است.»
ترامپ همچنین مدعی شد: «کشوری که به ایران سلاح نظامی عرضه کند، بلافاصله بر روی هر کالایی که به ایالات متحده آمریکا فروخته شود، ۵۰ درصد تعرفه اعمال خواهد شد. هیچ استثنا یا معافیتی وجود نخواهد داشت!»