اسرائیل ممکن است آمریکا را به بازگشت به جنگ سوق دهد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک کارشناس ژاپنی گفت که رژیم اسرائیل ممکن است ایالات متحده را به بازگشت به جنگ علیه ایران سوق دهد.

«هیداکی شینودا»، استاد دانشگاه مطالعات خارجی توکیو، در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت: «اسرائیل ممکن است به بی‌ثباتی دامن بزند و توافق آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران را به خطر بیندازد و سعی کند واشنگتن را متقاعد کند که به خط مقدم بازگردد».

این کارشناس ژاپنی با اشاره به آتش‌بس دو هفته‌ای که شب گذشته میان ایران و آمریکا مورد موافقت قرار گرفت افزود: «اقدامات اسرائیل ممکن است به عاملی برای بی‌ثباتی تبدیل شود که می‌تواند مانع اجرای [توافق] شود. اسرائیل شاید سعی کند ایالات متحده را متقاعد کند که به خط مقدم بازگردد».

