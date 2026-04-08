ابراز آمادگی اتحادیه اروپا برای حمایت از مسیر دیپلماسی میان تهران-واشنگتن
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با استقبال از آتشبس میان ایران و ایالات متحده، از آمادگی این اتحادیه برای حمایت از مسیر دیپلماسی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، با استقبال از آتشبس میان ایران و ایالات متحده، از آمادگی این اتحادیه برای حمایت از مسیر دیپلماسی خبر داد.
مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «توافق آتشبس میان آمریکا و ایران، پس از هفتهها تشدید تنش، گامی رو به عقب از لبه بحران بهشمار میرود. این توافق فرصتی بسیار ضروری برای کاهش تهدیدها، توقف شلیک موشکها، ازسرگیری کشتیرانی و ایجاد فضا برای دیپلماسی بهمنظور دستیابی به یک توافق پایدار فراهم میکند».
وی افزود که در تماس تلفنی با «محمد اسحاق دار» وزیر خارجه پاکستان از او برای نقشآفرینی در دستیابی به این توافق اولیه قدردانی کرده است.