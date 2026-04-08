استقبال عراق از آتشبس میان ایران و امریکا و تأکید بر گفتوگوی سازنده و صلح پایدار
در پی اعلام توافق آتشبس میان امریکا و ایران، رئیسجمهور عراق، با صدور بیانیهای رسمی ضمن استقبال از این گام، آن را تحولی کلیدی برای کاهش تنشهای منطقهای و جایگزینی منطق حکمت به جای زور توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، عبداللطیف جمال رشید، رئیسجمهور عراق با انتشار بیانیهای تأکید کرد: برقراری آتشبس گامی مهم در جهت آرامسازی فضای متشنج منطقه است.
بر اساس بیانیه ریاستجمهوری عراق، وی تصریح کرد: این فرصت باید برای تقویت مسیر گفتوگوهای دیپلماتیک سازنده، اتکا به منطق خرد، تفاهم و بهکارگیری شیوههای مسالمتآمیز برای حل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد تا در نهایت به راهحلهای پایداری منجر شود که امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی را تضمین کند.
عبداللطیف رشید با اشاره به جایگاه منطقهای عراق، بر تعهد بغداد برای حمایت از تلاشهای بینالمللی در جهت موفقیت مذاکرات میان تهران و واشنگتن تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد، این روند به تفاهماتی سازنده منجر شود که ریشه مشکلات کشورهای منطقه را حل کند و حافظ سرمایههای ملتها باشد.
در پایان این بیانیه آمده است: منطقه امروز بیش از هر زمان دیگری به همافزایی تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای تثبیت پایههای صلح، صیانت از حاکمیت کشورها و تضمین آیندهای امن و شکوفا برای مردمان خود نیاز دارد.