به گزارش ایلنا، عبداللطیف جمال رشید، رئیس‌جمهور عراق با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد: برقراری آتش‌بس گامی مهم در جهت آرام‌سازی فضای متشنج منطقه است.

بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری عراق، وی تصریح کرد: این فرصت باید برای تقویت مسیر گفت‌وگوهای دیپلماتیک سازنده، اتکا به منطق خرد، تفاهم و به‌کارگیری شیوه‌های مسالمت‌آمیز برای حل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد تا در نهایت به راه‌حل‌های پایداری منجر شود که امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تضمین کند.

عبداللطیف رشید با اشاره به جایگاه منطقه‌ای عراق، بر تعهد بغداد برای حمایت از تلاش‌های بین‌المللی در جهت موفقیت مذاکرات میان تهران و واشنگتن تأکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد، این روند به تفاهماتی سازنده منجر شود که ریشه مشکلات کشورهای منطقه را حل کند و حافظ سرمایه‌های ملت‌ها باشد.

در پایان این بیانیه آمده است: منطقه امروز بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تثبیت پایه‌های صلح، صیانت از حاکمیت کشورها و تضمین آینده‌ای امن و شکوفا برای مردمان خود نیاز دارد.

