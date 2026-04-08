به گزارش ایلنا به نقل از وای نت، وزیر حمل و نقل عمان، گفت که این کشور برای عبور از تنگه هرمز هزینه‌ای دریافت نخواهد کرد.

وی گفت: «موضع عمان در مورد تنگه روشن است. این کشور تمام توافق‌نامه‌های حمل و نقل دریایی بین‌المللی مربوطه را امضا کرده است و نمی‌توان بر اساس این توافق‌نامه‌ها هزینه‌ای وضع کرد.»

وی افزود که وزارت امور خارجه عمان در حال حاضر در حال بحث در مورد این موضوع است و آن‌ها «به نتیجه مثبت امیدوارند».

