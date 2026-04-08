پکن:

حامی آتش‌بس و حل مناقشه از طریق سیاسی هستیم

حامی آتش‌بس و حل مناقشه از طریق سیاسی هستیم
چین از آتش‌بس آمریکا و ایران استقبال و اعلام کرد که تلاش‌هایی را برای توقف درگیری‌ها انجام داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت خارجه چین امروز -چهارشنبه- از آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایران و آمریکا  استقبال و اعلام کرد که پکن نیز تلاش‌هایی برای توقف درگیری انجام داده است.

«مائو نینگ»، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس خبری  در پکن، در پاسخ به سوالی از خبرگزاری آناتولی، گفت: «پکن از تلاش‌های طرف پاکستانی استقبال می‌کند».

مائو اظهار داشت: «چین حامی آتش‌بس و حل مناقشه از طریق سیاسی برای دست‌یابی به ثبات بلندمدت در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه است».

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود که پکن تلاش خود را در این زمینه (آتش‌بس) انجام داده است.

 

