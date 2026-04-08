به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، امروز -چهارشنبه- گفت که بسیار مهم است که آتش‌بس دو هفته‌ای بین ایران و ایالات متحده، حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را نیز شامل شود.

ماکرون امروز پیش از جلسه شورای دفاع فرانسه هشدار داد: «وضعیت در لبنان بحرانی است».

وی اظهار داشت: «آنچه که ما در حملات اسرائیل و اشغال جنوب لبنان شاهد آن بوده‌ایم، پاسخ درستی نیست».

