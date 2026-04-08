خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال ماکرون از آتش‌بس تهران-واشنگتن

کد خبر : 1770934
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور فرانسه با استقبال از آتش‌بس دو هفته‌ای بین ایران و ایالات متحده، گفت که بسیار مهم است که این آتش‌بس رژیم اسرائیل علیه لبنان را نیز شامل شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، امروز -چهارشنبه- گفت که بسیار مهم است که آتش‌بس دو هفته‌ای بین ایران و ایالات متحده، حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان را نیز شامل شود.

ماکرون امروز پیش از جلسه شورای دفاع فرانسه هشدار داد: «وضعیت در لبنان بحرانی است».

وی اظهار داشت: «آنچه که ما در حملات اسرائیل و اشغال جنوب لبنان شاهد آن بوده‌ایم، پاسخ درستی نیست».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار