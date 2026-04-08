معاون شورای امنیت روسیه:

ترامپ نمی‌خواهد و نمی‌تواند برای مدت طولانی با ایران بجنگد

معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به توافق آتش‌بس میان ایران و آمریکا، گفت که در این منازعه پیش از هر چیز عقل سلیم پیروز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به آتش‌بس اعلامی بعد از عقب‌نشینی ترامپ از تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران، گفت در منازعه بین آمریکا و ایران پیش از هر چیز عقل سلیم پیروز شد.

این مقام روس افزود: موافقت ترامپ برای گفت‌وگو و بررسی طرح صلح ۱۰ ماده‌ای ایران موفقیتی برای ایرانی‌هاست. ترامپ نمی‌خواهد و نمی‌تواند برای مدت طولانی با ایران بجنگد‌.

مدودف افزود: آمریکا باید آتش‌بس شکننده با ایران را حفظ کند، زیرا هر گام وضعیتی نزدیک به زوگزوانگ ایجاد می‌کند (وضعیتی در شطرنج که هر حرکتی اوضاع را بدتر می‌کند).

