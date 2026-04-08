خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال اوکراین از آتش‌بس در خاورمیانه

کد خبر : 1770917
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه اوکراین با استقبال از آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا خواستار فشار واشنگتن برای جنگ مسکو-کی‌یف شد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آندری سیبیها»، وزیر خارجه اوکراین، امروز -چهارشنبه- با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس به آتش‌بس۲ هفته‌ای ایران و آمریکا واکنش نشان داد.

سیبیها در پیام خود ضمن اعلام استقبال اوکراین از آتش‌بس توافق‌شده بین ایالات متحده و ایران و رفع انسداد تنگه هرمز، خوساتار اقدام مشابه واشنکتن برای متوقف کردن جنگ روسیه و اوکراین شد.

وزیرخارجه اوکراین گفت که ما معتقدیم که زمان آن رسیده ست که (آمریکا) قاطعیت کافی برای مجبور کردن مسکو به توقف آتش‌بس و پایان دادن به جنگ خود علیه اوکراین وجود داشته باشد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار