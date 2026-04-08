به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آندری سیبیها»، وزیر خارجه اوکراین، امروز -چهارشنبه- با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس به آتش‌بس۲ هفته‌ای ایران و آمریکا واکنش نشان داد.

سیبیها در پیام خود ضمن اعلام استقبال اوکراین از آتش‌بس توافق‌شده بین ایالات متحده و ایران و رفع انسداد تنگه هرمز، خوساتار اقدام مشابه واشنکتن برای متوقف کردن جنگ روسیه و اوکراین شد.

وزیرخارجه اوکراین گفت که ما معتقدیم که زمان آن رسیده ست که (آمریکا) قاطعیت کافی برای مجبور کردن مسکو به توقف آتش‌بس و پایان دادن به جنگ خود علیه اوکراین وجود داشته باشد».

انتهای پیام/