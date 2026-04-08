واکنش ژاپن به آتش‌بس ۲ هفته‌ای ایران و آمریکا

دبیر ارشد کابینه ژاپن گفت که دولت این کشور آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا را اقدامی مثبت می‌داند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ «مینورو کیهارا»، دبیر ارشد کابینه ژاپن، امروز -چهارشنبه- گفت که دولت این کشور از توافق آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایران و ایالات متحده، به عنوان یک اقدام مثبت استقبال می‌کند.

کیهارا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «ما امیدواریم که توافق نهایی (صلح) در اسرع وقت از طریق دیپلماسی حاصل شود».

وی گفت: «مهمترین چیز کاهش واقعی تنش‌ها، از جمله تامین امنیت ناوبری در تنگه هرمز است».

 

