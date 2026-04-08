به گزارش ایلنا، «کی‌یر استارمر»، نخست وزیر انگلیس، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، به آتش‌بس میان ایران و آمریکا واکنش نشان داد.

استارمر در پلتفرم ایکس نوشت: «من از توافق آتش‌بس حاصل شده در طول شب استقبال می‌کنم، توافقی که لحظه‌ای آرامش را برای منطقه و جهان به ارمغان خواهد آورد».

وی افزود: «ما باید به همراه شرکای خود تمام تلاش خود را برای حمایت و حفظ این آتش‌بس، تبدیل آن به یک توافق پایدار و بازگشایی تنگه هرمز انجام دهیم».

