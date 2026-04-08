به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، امروز -چهارشنبه- در واکنش به آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا، گفت که دولتش از آتش‌بس دو هفته‌ای بین ایران و ایالات متحده استقبال می‌کند.

مرتس همچنین از پاکستان به خاطر نقشش در میانجیگری آتش‌بس قدردانی کرد.

صدراعظم آلمان، تاکید کرد که هدف در روزهای آینده باید مذاکره برای «پایان پایدار جنگ» از طریق مجاری دیپلماتیک باشد.

انتهای پیام/