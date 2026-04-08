سازمان ملل از آتش‌بس میان ایران و آمریکا استقبال کرد

دبیرکل سازمان ملل در پی عقب نشینی آمریکا پس از ۴۰ روز جنگ علیه ایران، اعلام کرد از اعلان آتش‌بس میان تهران - واشنگتن استقبال می کند.

به گزارش ایلنا، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: دبیرکل سازمان ملل از اعلام آتش‌بس دو هفته‌ای توسط ایالات متحده و ایران استقبال می‌کند. او از همه طرف‌های درگیری فعلی در خاورمیانه می‌خواهد که به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی عمل کنند و از مفاد آتش‌بس پیروی کنند تا راه برای صلح پایدار و جامع در منطقه هموار شود.

او افزود: دبیرکل سازمان ملل تأکید می‌کند که پایان دادن به خصومت‌ها برای محافظت از جان غیرنظامیان و کاهش رنج‌های انسانی ضروری است.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
