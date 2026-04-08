سازمان ملل از آتشبس میان ایران و آمریکا استقبال کرد
دبیرکل سازمان ملل در پی عقب نشینی آمریکا پس از ۴۰ روز جنگ علیه ایران، اعلام کرد از اعلان آتشبس میان تهران - واشنگتن استقبال می کند.
به گزارش ایلنا، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل در بیانیهای گفت: دبیرکل سازمان ملل از اعلام آتشبس دو هفتهای توسط ایالات متحده و ایران استقبال میکند. او از همه طرفهای درگیری فعلی در خاورمیانه میخواهد که به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی عمل کنند و از مفاد آتشبس پیروی کنند تا راه برای صلح پایدار و جامع در منطقه هموار شود.
او افزود: دبیرکل سازمان ملل تأکید میکند که پایان دادن به خصومتها برای محافظت از جان غیرنظامیان و کاهش رنجهای انسانی ضروری است.