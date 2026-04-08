رسانههای عبری:
ترامپ تاب تحمل فشار را ندارد؛ آتشبس موقت، پیروزی بزرگ ایران
در پی اعلام آتشبس موقت، رسانههای صهیونیست انتقادات تند و تیزی از دولت ترامپ کردند و ایران را پیروز بزرگ این جنگ خواندند.
به گزارش ایلنا، رسانههای اسرائیلی اعلام کردند ایرانیها «هر آنچه میخواستند با دولت ترامپ انجام دادند» و آنچه رخ داده «نهفقط یک دستاورد، بلکه یک پیروزی بزرگ برای ایران» است؛ این ارزیابی در واکنش به اعلام آتشبس دو هفتهای مطرح شده که «مقدمهای برای مذاکرات و فرصتی برای نهاییسازی توافق» توصیف شده است.
در همین زمینه، خبرنگار نظامی شبکه اسرائیلی i24 با لحنی طعنهآمیز از اعلام آتشبس انتقاد کرده و خواستار «تعیین دقیق زمان اجرای آن در آینده» شده است.
از سوی دیگر، شای تسفی، پژوهشگر مؤسسه سیاستهای راهبردی رژیم صهیونیستی، گفته است اگر این توافق متضمن آتشبس در لبنان نیز شود، این موضوع «دستاورد مهمی برای ایران» خواهد بود.
شبکه 14 اسرائیل نیز دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، را مورد انتقاد قرار داد و با طرح این پرسش که «او در کدام جهان زندگی میکند که یک توافق تسلیم را بهعنوان دستاورد معرفی میکند»، تأکید کرد «نگرانکنندهتر آن است که اسرائیل نیز این جنون را انکار نمیکند».
برخی رسانههای اسرائیلی با لحنی تحقیرآمیز گفتند ترامپ در نگاه جهانیان اعتبارش را از دست داده و به فردی ناتوان و تحتفشار تبدیل شده است؛ کسی که نتوانسته در برابر شرایط سخت ایستادگی کند.
راین سانهها همچنین اشاره کردند که همزمانیِ اعلام آتشبس (که ظاهراً با هدف آرام کردن اوضاع صورت گرفته) و شلیک موشک از سوی ایران به سمت اسرائیل، نوعی «تودهنی» از سوی ایران و برای «دستانداختن» اسرائیل است.