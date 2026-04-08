اکسیوس: مذاکرات ایران و آمریکا جمعه در پاکستان برگزار میشود
تارنمای اکسیوس اعلام کرد: مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران روز جمعه در پاکستان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، تارنمای اکسیوس روز جمعه به وقت محلی به نقل از دو منبع آگاه گفت: نخستین دور مذاکرات میان ایالات متحده و ایران برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به جنگ، قرار است روز جمعه در اسلامآباد برگزار شود.
این رسانه آمریکایی افزود: این مذاکرات نخستین گفتوگوهای حضوری میان دو طرف از زمان آغاز جنگ خواهد بود.
اکسیوس اضافه کرد: دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، روز سهشنبه اعلام کرد که ایالات متحده با آتشبس دو هفتهای موافقت کرده است؛ دورهای که طی آن طرفین درباره یک توافق صلح جامع مذاکره خواهند کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز بعدا پذیرش این آتشبس از سوی تهران را تایید کرد.
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید به اکسیوس گفت: «گفتوگوهایی درباره مذاکرات حضوری در جریان است، اما تا زمانی که از سوی رئیسجمهور یا کاخ سفید اعلام نشود، هیچ چیز نهایی نیست.»
اکسیوس افزود: در حالی که استیو ویتکاف، نماینده کاخ سفید، در جریان جنگ با حمایت جی دی ونس، معاون رئیسجمهوری هدایت تلاشهای دیپلماتیک با ایران را بر عهده داشته، ممکن است این نقشها در مذاکرات حضوری جابهجا شود و احتمالا ونس ریاست هیأت آمریکایی را بر عهده بگیرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا شامگاه سهشنبه به وقت محلی ( 7 آوریل 2026 برابر با 18 فروردین 1405) در بیانیهای در شبکه تروث سوشال پس از 40 روز جنگ علیه ایران عقبنشینی کرد.