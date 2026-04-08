به گزارش ایلنا به نقل از کانال تلگرامی مقاومت اسلامی در عراق، این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی عملیات‌های نظامی خود را در داخل عراق و منطقه به مدت ۲ هفته به حالت تعلیق درمی‌آورد.

بیانیه مقاومت اسلامی در عراق پس از اعلام توافق بر سر توقف حملات بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی ( ۷ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۱۸ فروردین ۱۴۰۵) در بیانیه ای در شبکه تروث سوشال پس از ۴۰ روز جنگ علیه ایران عقب نشینی کرد.

ترامپ با پذیرش طرح ۱۰ ماده‌ای ایران افزود: «ما یک پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای از ایران دریافت کردیم و معتقدیم که این یک مبنای عملی برای مذاکره است. تقریبا تمام نکات مختلف اختلاف گذشته بین آمریکا و ایران مورد توافق قرار گرفته است، اما یک دوره دو هفته‌ای امکان نهایی شدن و به سرانجام رساندن توافق را فراهم می‌کند. »

رئیس جمهوری آمریکا ادامه داد: «از طرف ایالات متحده آمریکا، به عنوان رئیس جمهور، و همچنین به نمایندگی از کشورهای خاورمیانه، باعث افتخار است که این مشکل بلندمدت در آستانه حل و فصل است».

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه نیز بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین در پیامی به نمایندگی از شورای عالی امنیت ملی درباره آتش‌بس شکل‌ گرفته میان ایران و آمریکا نوشت: از برادر عزیز جناب شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان و جناب فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده محترم ارتش پاکستان به خاطر تلاش های خستگی ناپذیر ایشان برای خاتمه جنگ در منطقه تشکر و قدردانی می کنم.

عراقچی ادامه داد: در پاسخ به درخواست برادرانه نخست وزیر پاکستان مندرج در توییت ایشان، و با توجه به درخواست امریکا برای مذاکره در پیشنهادات ۱۵ بندی آن کشور، و اعلام رییس‌جمهور آمریکا مبنی بر پذیرش کلیات پیشنهادات ۱۰ بندی ایران به عنوان مبنای مذاکره، بدینوسیله از طرف شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام می کنم:

۱. چنانچه حملات به جمهوری اسلامی ایران متوقف شود، نیروهای مسلح قدرتمند ما نیز حملات دفاعی خود را متوقف می کنند.



۲. به مدت دو هفته تردد امن در تنگه هرمز در هماهنگی با نیروهای مسلح ایران و با نظرداشت محدودیت های فنی موجود مقدور خواهد بود.

