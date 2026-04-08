ایران و عمان از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت میکنند
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس توافق آتشبس دو هفتهای میان تهران و واشنگتن، ایران و عمان از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز عوارض دریافت میکنند.
یک مقام منطقهای امروز -چهارشنبه- گفت که طرح آتشبس دو هفتهای میان تهران و واشنگتن، به ایران و عمان اجازه میدهد تا از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند عوارض دریافت کنند.
به گفته این مقام، ایران از این پول برای بازسازی استفاده خواهد کرد اما روشن نشد که عمان از آن چه استفادهای میکند.