یک مقام منطقه‌ای امروز -چهارشنبه- گفت که طرح آتش‌بس دو هفته‌ای میان تهران و واشنگتن، به ایران و عمان اجازه می‌دهد تا از کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند عوارض دریافت کنند.

به گفته این مقام، ایران از این پول برای بازسازی استفاده خواهد کرد اما روشن نشد که عمان از آن چه استفاده‌ای می‌کند.

