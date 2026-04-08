شهباز شریف از هیاتهای تهران و واشنگتن برای مذاکره در اسلام آباد دعوت کرد
نخست وزیر پاکستان از هیات های ایران و آمریکا برای حضور در اسلام آباد جهت مذاکرات دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس ضمن استقبال از آتشبس ۲ هفتهای میان ایران و آمریکا از طرفین برای مذاکرات در اسلام آباد برای حلوفصل اختلافات دعوت کرد.
وی نوشت: «با کمال تواضع، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، به همراه متحدان خود، با برقراری آتشبسی فوری در همه مناطق، از جمله لبنان و سایر نقاط موافقت کردهاند.به توافق رسیدهاند».
نخست وزیر پاکستان ادامه داد: «از این اقدام خردمندانه رهبران دو کشور صمیمانه استقبال میکنم و از هیاتهای آنان دعوت به عمل میآورم تا روز جمعه ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ در اسلامآباد گرد هم آیند و مذاکرات برای دستیابی به توافقی نهایی بهمنظور حلوفصل تمامی اختلافات را آغاز کنند».
شهباز شریف افزود: «هر دو طرف با درایتی قابل توجه و درکی متقابل، رویکردی سازنده در پیشبرد صلح و ثبات از خود نشان دادهاند. صمیمانه امیدواریم گفتوگوهای اسلامآباد به تحقق صلحی پایدار بینجامد و در روزهای آینده، اخبار خوش بیشتری با شما در میان بگذاریم».