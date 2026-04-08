خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهباز شریف از هیات‌های تهران و واشنگتن برای مذاکره در اسلام آباد دعوت کرد

کد خبر : 1770790
لینک کوتاه کپی شد.

نخست وزیر پاکستان از هیات های ایران و آمریکا برای حضور در اسلام آباد جهت مذاکرات دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان با انتشار پیامی در پلتفرم ایکس ضمن استقبال از آتش‌بس ۲ هفته‌ای میان ایران و آمریکا از طرفین برای مذاکرات در اسلام آباد برای حل‌وفصل اختلافات دعوت کرد.

وی نوشت: «با کمال تواضع، خرسندم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، به همراه متحدان خود، با برقراری آتش‌بسی فوری در همه مناطق، از جمله لبنان و سایر نقاط موافقت کرده‌اند.به توافق رسیده‌اند».

نخست وزیر پاکستان ادامه داد: «از این اقدام خردمندانه رهبران دو کشور صمیمانه استقبال می‌کنم و از هیات‌های آنان دعوت به عمل می‌آورم تا روز جمعه ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ در اسلام‌آباد گرد هم آیند و مذاکرات برای دستیابی به توافقی نهایی به‌منظور حل‌وفصل تمامی اختلافات را آغاز کنند».

شهباز شریف افزود: «هر دو طرف با درایتی قابل توجه و درکی متقابل، رویکردی سازنده در پیشبرد صلح و ثبات از خود نشان داده‌اند. صمیمانه امیدواریم گفت‌وگوهای اسلام‌آباد به تحقق صلحی پایدار بینجامد و در روزهای آینده، اخبار خوش بیشتری با شما در میان بگذاریم».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار