به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سی‌ان‌ان گزارش داد که رژیم‌ صهیونیستی موافقت کرده که تجاوزات علیه ایران طی مذاکرات متوقف شود.

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد که اسرائیل موافقت کرده است که در طول مذاکرات، تجاوز هوایی خود علیه ایران را متوقف کند.

پیشتر، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که با آتش‌بس دو هفته‌ای و توقف تجاوزات نظامی به ایران موافقت کرده است.

