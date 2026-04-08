مقام ارشد کاخ سفید:
اسرائیل موافقت کرده است که در طول مذاکرات، تجاوز هوایی خود علیه ایران را متوقف کند
سیانان به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داد که اسرائیل موافقت کرده است که در طول مذاکرات، تجاوز هوایی خود علیه ایران را متوقف کند.
پیشتر، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که با آتشبس دو هفتهای و توقف تجاوزات نظامی به ایران موافقت کرده است.