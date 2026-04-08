اعلام موافقت ترامپ با آتشبس ۲ هفتهای
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که با آتشبس دو هفتهای و توقف تجاوزات نظامی به ایران موافقت کرده است.
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «پیرو رایزنیهای انجامشده با شهباز شریف، نخستوزیر، و ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، و بنا به درخواست ایشان مبنی بر توقف عملیات ویرانگری که قرار بود امشب علیه ایران انجام شود، و مشروط به موافقت جمهوری اسلامی ایران با بازگشایی کامل، فوری و امن تنگه هرمز، با تعلیق بمباران و حمله به ایران به مدت دو هفته موافقت میکنم.»
وی افزود: «این یک آتشبس دوجانبه خواهد بود.»
او همچنین در بخشی از پیام خود آورده است: «ما یک پیشنهاد ۱۰ مادهای از سوی ایران دریافت کردهایم و بر این باوریم که این طرح، مبنایی عملی و مناسب برای پیشبرد مذاکرات است».