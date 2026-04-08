حمله به یک مرکز دیپلماتیک آمریکا در بغداد
کد خبر : 1770761
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانهها از حمله به یک مرکز دیپلماتیک آمریکا در بغداد خبر دادند.
رویترز، به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که موشکها یک مرکز دیپلماتیک ایالات متحده را در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بغداد هدف قرار دادند.
این گزازش افزود که از محل ایت حادثه دود در حال برخاستن مشاهده شد.
همچنین، منبعی در فرودگاه بغداد در گفتوگو با الجزیره از حمله دوگانه به یک اردوگاه پشتیبانی لجستیکی در غرب پایتخت این کشور خبر داد.