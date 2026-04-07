فرانسه: تمدن را نمی‌توان با بمب نابود کرد
وزیرخارجه فرانسه گفت که یاوه‌گویی‌های ضد ایرانی رئیس‌جمهور آمریکا منطقه و جهان را به سوی تشدید تنش‌ها سوق می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، ژان نوئل-بارو، وزیر خارجه فرانسه گفت که پاریس به‌شدت با حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی مخالفیم.

وزیر خارجه فرانسه اظهار داشت: اجرای تهدیدهای ترامپ ممکن است منطقه و جهان را به سمت تشدیدی تازه و بسیار خطرناک سوق دهد. 

 وی ادامه داد: تمدن را نمی‌توان نابود کرد و این اولتیماتوم نهایی نخستین مهلتی نیست که ترامپ از آغاز جنگ تعیین کرده است.

اخبار مرتبط
