به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «فاتح بیرول»، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، اظهار داشت که بحران فعلی نفت و گاز ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، شدیدتر از مجموع بحران‌های سال‌های ۱۹۷۳، ۱۹۷۹ و ۲۰۲۲ است.

بیرول افزود: «جهان هرگز شاهد اختلال در عرضه انرژی با این وسعت نبوده است. او توضیح داد که در حالی که کشورهای اروپایی، ژاپن و استرالیا تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، کشورهای در حال توسعه آسیب‌پذیرترین خواهند بود و با افزایش شدید قیمت نفت، گاز و مواد غذایی و همچنین افزایش تورم مواجه خواهند شد».

وی خاطرنشان کرد که کشورهای عضو IEA ماه گذشته تصمیم گرفتند ذخایر استراتژیک خود را آزاد کنند و برخی از این ذخایر قبلا مورد استفاده قرار گرفته‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

