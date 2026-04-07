مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی:
بسته شدن تنگه هرمز، بیسابقهترین اختلال عرضه انرژی جهان را رقم زد
مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی گفت که بحران کنونی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، شدیدتر از مجموع بحرانهای سالهای ۱۹۷۳، ۱۹۷۹ و ۲۰۲۲ است.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «فاتح بیرول»، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، اظهار داشت که بحران فعلی نفت و گاز ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، شدیدتر از مجموع بحرانهای سالهای ۱۹۷۳، ۱۹۷۹ و ۲۰۲۲ است.
بیرول افزود: «جهان هرگز شاهد اختلال در عرضه انرژی با این وسعت نبوده است. او توضیح داد که در حالی که کشورهای اروپایی، ژاپن و استرالیا تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، کشورهای در حال توسعه آسیبپذیرترین خواهند بود و با افزایش شدید قیمت نفت، گاز و مواد غذایی و همچنین افزایش تورم مواجه خواهند شد».
وی خاطرنشان کرد که کشورهای عضو IEA ماه گذشته تصمیم گرفتند ذخایر استراتژیک خود را آزاد کنند و برخی از این ذخایر قبلا مورد استفاده قرار گرفتهاند و این روند همچنان ادامه دارد.