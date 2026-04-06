دونالد ترامپ:
طرح آتشبس ۴۵ روزه با ایران «گامی مهم» اما «ناکافی» است
رئیسجمهوری آمریکا با اشاره به طرح پیشنهادی برای آتشبس ۴۵ روزه با ایران، آن را «گامی مهم» توصیف کرد اما مدعی شد که این پیشنهاد کافی نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با اشاره به طرح پیشنهادی برای آتشبس ۴۵ روزه با ایران، آن را «گامی مهم» توصیف کرد اما مدعی شد که این پیشنهاد کافی نیست.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «این یک پیشنهاد مهم است، یک گام مهم محسوب میشود، اما کافی نیست».
وی در ادامه ادعاهای خود افزود که مذاکرات همچنان ادامه دارد و باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد.
رئیسجمهوری آمریکا که در مراسم سالانه عید پاک در کاخ سفید سخن میگفت، افزود که افرادی که اکنون در ایران با آنها طرف هستیم، به مراتب منطقیتر هستند.
به گفته منابع آگاه، این طرح آتشبس از سوی کشورهایی که در تلاش برای پایان دادن به جنگ هستند، به تهران و واشنگتن ارائه شده است.
رئیسجمهوری آمریکا در ادامه، از ارائه پاسخ صریح درباره کاهش یا تشدید جنگ با ایران خودداری کرد و مدعی شد که «مسیر تحولات، به رفتار طرف مقابل بستگی دارد».
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره جهتگیری جنگ اظهار داشت: «نمیتوانم بگویم؛ بستگی دارد آنها چه کار کنند. این یک دوره حساس است».
وی در ادامه مواضع متناقض خود به «ضربالاجل تعیینشده برای بازگشایی تنگه هرمز»، اشاره کرد و گفت: «تا فردا ساعت هشت شب فرصت دارند؛ به آنها مهلت دادهام».
رئیسجمهوری آمریکا افزود که ضربالاجل قبلی در روز دوشنبه را به دلیل همزمانی با عید پاک «مناسب» ندانسته و آن را تمدید کرده است.
ترامپ در ادامه با اشاره به روند دیپلماتیک گفت: «آنها در حال مذاکره هستند، فکر میکنیم با حسن نیت. خواهیم دید چه میشود».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که همزمان سیگنالهای متناقضی از سوی واشنگتن درباره آینده جنگ، میان دیپلماسی و تشدید تنش، مشاهده میشود.