خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وال استریت ژورنال:

جنگ علیه ایران بیش از ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد عربستان ضرر وارد کرد

کد خبر : 1770012
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد عربستان ضرر وارد کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود گزارش داد که ضررهای مالی وارده به اقتصاد عربستان سعودی در ارتباط با از دست دادن درآمد و هزینه‌های اضافی ناشی از تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.

به گزارش این روزنامه، این ضرر به دلیل محدودیت‌های کشتیرانی در تنگه هرمز که بر حجم صادرات نفت این پادشاهی تأثیر منفی می‌گذارد، خسارات نظامی ناشی از حملات تلافی‌جویانه ایران و لغو رویدادهای بین‌المللی بزرگ مانند مسابقات فرمول ۱ است.

مقامات سعودی  و شرکت‌های بزرگ دولتی در تلاش برای کاهش هزینه‌های فعلی خود، در حال بازنگری برنامه پروژه‌های بزرگ زیرساختی، از جمله ساخت آسمان‌خراش‌های جدید، هستند.

وال استریت ژورنال افزود که علاوه بر این، عربستان سعودی در حال بررسی افزایش سریع بودجه دفاعی خود است که مستلزم تخصیص مجدد بودجه نیز خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار