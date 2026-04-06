وال استریت ژورنال:
جنگ علیه ایران بیش از ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد عربستان ضرر وارد کرد
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از ۱۰ میلیارد دلار به اقتصاد عربستان ضرر وارد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع خود گزارش داد که ضررهای مالی وارده به اقتصاد عربستان سعودی در ارتباط با از دست دادن درآمد و هزینههای اضافی ناشی از تجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفته است.
به گزارش این روزنامه، این ضرر به دلیل محدودیتهای کشتیرانی در تنگه هرمز که بر حجم صادرات نفت این پادشاهی تأثیر منفی میگذارد، خسارات نظامی ناشی از حملات تلافیجویانه ایران و لغو رویدادهای بینالمللی بزرگ مانند مسابقات فرمول ۱ است.
مقامات سعودی و شرکتهای بزرگ دولتی در تلاش برای کاهش هزینههای فعلی خود، در حال بازنگری برنامه پروژههای بزرگ زیرساختی، از جمله ساخت آسمانخراشهای جدید، هستند.
وال استریت ژورنال افزود که علاوه بر این، عربستان سعودی در حال بررسی افزایش سریع بودجه دفاعی خود است که مستلزم تخصیص مجدد بودجه نیز خواهد بود.