واکنش منفی سیاستمداران آمریکایی به یاوهگوییهای ضد ایرانی ترامپ
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، تعدادی از سیاستمداران آمریکایی به یاوهگوییهای ضد ایرانی «دونالد ترامپ»،
رئیس جمهور ایالات متحده واکنش نشان دادند.
«مارجری تیلور گرین»، نماینده کنگره گفت: «هر کسی در دولت ترامپ که ادعا میکند مسیحی است، باید از خدا طلب بخشش کند و در جنون رئیس جمهور مداخله کند».
متحد سابق ترامپ در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «من همه شما و او را میشناسم و او دیوانه شده است و همه شما همدست هستید. من از ایران دفاع نمیکنم، اما بیایید در مورد همه اینها صادق باشیم.تنگه بسته است زیرا آمریکا و اسرائیل جنگ بیدلیل علیه ایران را بر اساس همان دروغهای هستهای مبنی بر اینکه هر لحظه ایران سلاح هستهای تولید خواهد کرد، آغاز کردند».
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی دارای سلاح هستهای است، بیان کرد: «ایالات متحده مجبور نیست برای دفاع از این رژیم در جنگهای آنها بجنگد، مردم و کودکان بیگناه را بکشد و هزینه آن را بپردازد».
وی افزود: «تهدید ترامپ به بمباران نیروگاهها و پلها به مردم ایران آسیب میرساند، همان مردمی که ترامپ ادعا میکرد در حال آزاد کردن آنهاست».
در همین حال، «چاک شومر» ، رهبر اقلیت سنا، یاوهگوییهای ترامپ را شبیه یاوهگوییهای «یک دیوانه» دانست. است.
شومر در ایکس نوشت: «عید پاک مبارک، آمریکا. در حالی که شما به کلیسا میروید و با دوستان و خانواده جشن میگیرید، رئیس جمهور ایالات متحده مانند یک دیوانه دیوانه در رسانههای اجتماعی یاوهگویی میکند.او تهدید به جنایات جنگی احتمالی میکند و متحدان را از خود بیگانه میسازد. او اینگونه است، اما ما اینگونه نیستیم. کشور ما لیاقت خیلی بهتر از این را دارد».
«برنی سندرز»، سناتور مستقل آمریکایی نیز گفت: «یک ماه پس از شروع جنگ در ایران، این بیانیه رئیس جمهور ایالات متحده در یکشنبه عید پاک است. اینها یاوهگوییهای یک فرد خطرناک و از نظر روانی نامتعادل است. کنگره باید همین حالا اقدام کند. به این جنگ پایان دهید».
سناتور «کریس مورفی» نیز در واکنش به گزافهگوییهای رئیس جمهور آمریکا گفت: «اگر من در کابینه ترامپ بودم، عید پاک را صرف تماس با وکلای قانون اساسی در مورد متمم ۲۵ قانون اساسی میکردم. او هزاران نفر را کشته است. او قرار است هزاران نفر دیگر را بکشد».
استناد به متمم بیست و پنجم قانون اساسی، رئیس جمهور را فاقد صلاحیت برای تصدی این سمت اعلام میکند و به معاون رئیس جمهور اجازه میدهد تا جایگزین او شود.